Зеленский: Россия должна быть исключена из всех органов ЮНЕСКО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключить Россию из своих рядов.

Источник: обращение президента Украины к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, Офис президента

Прямая речь: "Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения вызывает в другой стране?

Я благодарю ЮНЕСКО за поддержку Украины в это время и за все принципиальные заявления, сделанные в защиту Украины и культуры от российской агрессии. Но все же нужны новые шаги – шаги, которые Россия ощутит.

Государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия – Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое российское председательство обесценивает саму институцию – ее вес, ее репутацию.

Нельзя отдавать России на уничтожение авторитет ЮНЕСКО. Государство-террорист должно быть исключено из всех органов ЮНЕСКО и самой организации.

Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не будет терпеть врага культуры, врага истории, врага просвещения, врага науки".

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Детали: Зеленский отметил, что утром 230-го дня полномасштабной войны Россия в очередной раз осуществила запуски крылатых ракет из районов Каспийского и Черного морей – и украинские дети снова не пошли в сады, школы и университеты.

Этой ночью российская ракета ударила по зданиям Хортицкой академии в Запорожской области.

Уже более 2600 образовательных объектов разрушены или повреждены такими террористическими ударами России.

10 октября в Киеве российская ракета ударила по перекрестку в центральной части города, в 700 метрах от колокольни Софийского собора – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. От удара пострадали и корпуса университета имени Шевченко.

Другая ракета ударила по Терещенковской улице. Были повреждены здания музея Ханенко, где хранятся шедевры Веласкеса, Кановы, Челлини, здания музея Шевченко, одно из самых известных киевских издательств.

Прямая речь: "Можете ли вы представить ракетный удар по Бабьему Яру в Киеве – месту захоронения 100 тысяч жертв нацистских расстрелов? А этот удар был.

Можете ли вы представить обстрел Меноры в Дробицком Яру Харьковской области, где похоронены 20 тысяч жертв нацистов? А этот обстрел тоже был.

540 – общее количество поврежденных российскими ударами объектов культурного наследия, культурных институций и религиозных сооружений в Украине за время полномасштабной войны с 24 февраля. Около 200 разрушенных или поврежденных храмов!

И, возможно, пока я обращаюсь к вам сейчас, одним из российских ударов были повреждены и другие культурные или образовательные объекты, еще и другие мемориалы или храмы".

Детали: По словам Зеленского, это осознанный выбор России – "противопоставить себя всему, что имеет значение для человечества".

Украине, которая является добросовестным членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, культуры и науки с 12 мая 1954 года, нужна помощь ЮНЕСКО в защите своего культурного наследия.