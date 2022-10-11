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Коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 21:32
Коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня
Король Чарльз ІІІ, фото WPA Pool/Getty Images

Коронація Чарльза ІІІ, нового монарха Великої Британії, відбудеться 6 травня 2023 року.

Як передає "Європейська правда", про це у вівторок оголосив Букінгемський палац.

Церемонія коронації відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на ній також буде присутня королева-консорт Камілла.

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"Коронація відображатиме роль монарха сьогодні та буде спрямована у майбутнє, водночас будучи вкоріненою у давні традиції та урочистість", – зазначається в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що коронація Чарльза ІІІ може відбутися в червні, але в Букінгемському палаці спростували ці повідомлення.

Нагадаємо, у вересні у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

ВІДЕО ДНЯ

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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Теми: Велика Британія
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