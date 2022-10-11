Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 21:32
Король Чарльз ІІІ, фото WPA Pool/Getty Images

Коронація Чарльза ІІІ, нового монарха Великої Британії, відбудеться 6 травня 2023 року.

Як передає "Європейська правда", про це у вівторок оголосив Букінгемський палац.

Церемонія коронації відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на ній також буде присутня королева-консорт Камілла.

"Коронація відображатиме роль монарха сьогодні та буде спрямована у майбутнє, водночас будучи вкоріненою у давні традиції та урочистість", – зазначається в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що коронація Чарльза ІІІ може відбутися в червні, але в Букінгемському палаці спростували ці повідомлення.

Нагадаємо, у вересні у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії.

Теми: Велика Британія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ФСБ готує план евакуації родин своїх офіцерів з України – ЦНС

Українці значно покращили своє ставлення до ОУН-УПА – опитування

ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, окупанти укріплюють оборону – Гайдай

ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі "стилем" Суровікіна

NASA змогла змінити рух астероїда

Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно

Усі новини...
Велика Британія
У Британії арештували бізнесмена, який міг допомогти Дерипасці ухилятись від санкцій
У Росії закінчуються ресурси, Україна розвертає хід війни – глава спецслужби Британії
Керівник спецслужби Британії: У Росії закінчуються боєприпаси, її сили виснажені
Останні новини
12:45
Окупанти вдарили по енергетичних об’єктах Кам’янського району Дніпропетровщини – ОВА
12:45
Звільняють місце для чоловіків-біженців: в Ірландії українських жінок і дітей виселяють з готелю
12:24
ФСБ готує план евакуації родин своїх офіцерів з України – ЦНС
12:14
фотоСвященник УПЦ МП пропагував "рускій мір", готується підозра – СБУ
12:13
Папа Римський Франциск засудив бомбардування України: треба зупинити ураган насильства
12:12
У Польщі не вважають диверсією витік на нафтопроводі "Дружба"
11:59
фотоМисливець за HIMARS: на Харківщині затримали поплічника ворога
11:52
Міжнародні грошові перекази знову можна отримати через термінали Приватбанку
11:52
відеоССО затрофеїли ворожий "Ураган"
11:48
ЄС не вірив попередженням США щодо вторгнення Росії - Боррель
Усі новини...