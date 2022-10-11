Коронация Чарльза ІІІ состоится 6 мая

Коронация Чарльза III, нового монарха Великобритании, состоится 6 мая 2023 года.

Как передает "Европейская правда", об этом во вторник объявил Букингемский дворец.

Церемония коронации состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на ней также будет присутствовать королева-консорт Камилла.

"Коронация будет отражать роль монарха сегодня и будет направлена в будущее, одновременно будучи укорененной в давние традиции и торжественность", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что коронация Чарльза III может состояться в июне, но в Букингемском дворце опровергли эти сообщения.

Напомним, в сентябре в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Новый британский король Чарльз стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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