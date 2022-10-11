Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронация Чарльза ІІІ состоится 6 мая

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 21:32
Король Чарльз ІІІ, фото WPA Pool/Getty Images

Коронация Чарльза III, нового монарха Великобритании, состоится 6 мая 2023 года.

Как передает "Европейская правда", об этом во вторник объявил Букингемский дворец.

Церемония коронации состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на ней также будет присутствовать королева-консорт Камилла.

"Коронация будет отражать роль монарха сегодня и будет направлена в будущее, одновременно будучи укорененной в давние традиции и торжественность", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что коронация Чарльза III может состояться в июне, но в Букингемском дворце опровергли эти сообщения.

Напомним, в сентябре в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Новый британский король Чарльз стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Слом традиций и поддержка Украины: что известно о новом короле Великобритании.

Темы: Великобритания
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ФСБ готовит план эвакуации семей своих офицеров из Украины – ЦНС

ВСУ продвигаются вперед на Луганщине, оккупанты укрепляют оборону – Гайдай

ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина

NASA смогла изменить движение астероида

Байден о Путине: Он рациональный игрок, но просчитался сильно

Россиянам приготовиться: в Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде

Все новости...
Великобритания
В Британии арестовали бизнесмена, который мог помочь Дерипаске уклоняться от санкций
У России заканчиваются ресурсы, Украина разворачивает ход войны - глава спецслужбы Британии
Глава спецслужбы Британии: У России заканчиваются боеприпасы, ее силы истощены
Последние новости
12:24
ФСБ готовит план эвакуации семей своих офицеров из Украины – ЦНС
12:14
фотоСвященник УПЦ МП пропагандировал "русский мир", готовится подозрение – СБУ
12:13
Папа Римский Франциск осудил бомбардировки Украины: надо остановить ураган насилия
12:12
В Польше не считают утечку на нефтепроводе "Дружба" диверсией
11:59
фотоОхотник за HIMARS: на Харьковщине задержали сообщника врага
11:52
Международные денежные переводы снова можно получить через терминалы Приватбанка
11:52
видеоССО затрофеили вражеский "Ураган"
11:48
ЕС не верил предупреждениям США о вторжении России – Боррель
11:43
Украинцы значительно улучшили свое отношение к ОУН-УПА - опрос
11:30
На Киевщине раздаются взрывы – работают саперы
Все новости...