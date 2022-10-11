Зеленський подякував воїну, який збив із ПЗРК "Стінгер" дві крилаті ракети
Вівторок, 11 жовтня 2022, 21:34
Президент Володимир Зеленський відзначив українського захисника Дмитра Шумського, який 10 жовтня збив дві крилаті ракети окупантів з ПЗРК "Стінгер".
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "За поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок).
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10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети терористів.
Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це".
Нагадаємо:
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- 10 жовтня Міноборони опублікувало відео, як український воїн знищив одну із ворожих ракет із переносного зенітно-ракетного комплексу.