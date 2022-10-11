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Зеленський подякував воїну, який збив із ПЗРК "Стінгер" дві крилаті ракети

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 21:34
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відзначив українського захисника Дмитра Шумського, який 10 жовтня збив дві крилаті ракети окупантів з ПЗРК "Стінгер".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "За поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок).

10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети терористів.

Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це".

Нагадаємо: 

  • 10 жовтня Міноборони опублікувало відео, як український воїн знищив одну із ворожих ракет із переносного зенітно-ракетного комплексу.

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Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнаобстріл
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