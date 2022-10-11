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Спас десятки жизней: Зеленский отметил воина, который сбил из ПЗРК две крылатые ракеты

Алена МазуренкоВторник, 11 октября 2022, 21:34
Спас десятки жизней: Зеленский отметил воина, который сбил из ПЗРК две крылатые ракеты
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил украинского защитника Дмитрия Шумского, который 10 октября сбил две крылатые ракеты оккупантов из ПЗРК "Стингер".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "По представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57-го отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление).

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10-го октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов.

Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 октября Минобороны опубликовало видео, как украинский воин уничтожил одну из вражеских ракет из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаобстрел
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