Україна просить внести Одесу до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Україна підготувала номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини і передає його до Організації Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Джерело: президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО

Пряма мова: "Разом із партнерами ми підготували номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини. Це ми передаємо до ЮНЕСКО.

І я звертаюся до вас із проханням ініціювати проведення позачергової сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб вирішити це питання для Одеси.

І, будь ласка: це не може затягуватися, це не може відкладатися. Одеса, як і всі інші міста України, є мішенню для російських ударів. Будь ласка, підтримайте Одесу! Покажіть саме на рівні ЮНЕСКО, що російський терор має закінчитися".

Деталі: Зеленський зазначив, що Одеса – прекрасне місто і важливий порт на Чорному морі, а також джерело культури для мільйонів людей у різних країнах.

За словами президента, збереження історичного центру Одеси має стати одним із кроків, аби дати Росії "чіткий сигнал, що світ не заплющить очі" на знищення української історії, культури й спадщини.