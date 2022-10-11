Украина просит внести Одессу во Всемирное наследие ЮНЕСКО

Украина подготовила номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия и передает его в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО 11 октября

Прямая речь: "Вместе с партнерами мы подготовили номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия. Это мы передаем в ЮНЕСКО.

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И я обращаюсь к вам с просьбой инициировать проведение внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы решить этот вопрос для Одессы.

И пожалуйста: это не может затягиваться, это не может откладываться. Одесса, как и все другие города Украины, является мишенью для российских ударов. Пожалуйста, поддержите Одессу! Покажите на уровне ЮНЕСКО, что российский террор должен закончиться".

Детали: Зеленский отметил, что Одесса – прекрасный город и важный порт на Черном море, а также источник культуры для миллионов людей в разных странах.

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По словам президента, сохранение исторического центра Одессы должно стать одним из шагов, чтобы дать России "четкий сигнал, что мир не закроет глаза" на уничтожение украинской истории, культуры и наследия.