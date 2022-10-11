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Зеленський доручив встановити кожного окупанта, причетного до ракетного терору

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 21:47
фото ОП

Президент Володимир Зеленський доручив українським розвідникам встановити всіх окупантів, причетних до ракетних обстрілів України 10-11 жовтня.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Окреме завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами.

Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього".

Деталі: За словами Зеленського, якби не ракетні обстріли 11 жовтня, енергетики і комунальники уже б відновили енергопостачання, водопостачання і звʼязок, які терористи пошкодили 10 жовтня.

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