Зеленский поручил установить каждого оккупанта, причастного к ракетному террору

Президент Владимир Зеленский поручил украинским разведчикам установить всех оккупантов, причастных к ракетным обстрелам Украины 10-11 октября.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Отдельная задача для разведки - установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, к схемам с иранскими дронами.

Индивидуальная ответственность террористов должна быть так же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого".

Детали: По словам Зеленского, если бы не ракетные обстрелы 11 октября, энергетики и коммунальщики уже бы восстановили энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили 10 октября.