Зеленский поручил установить каждого оккупанта, причастного к ракетному террору
Вторник, 11 октября 2022, 21:47
Президент Владимир Зеленский поручил украинским разведчикам установить всех оккупантов, причастных к ракетным обстрелам Украины 10-11 октября.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Отдельная задача для разведки - установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, к схемам с иранскими дронами.
Индивидуальная ответственность террористов должна быть так же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого".
Детали: По словам Зеленского, если бы не ракетные обстрелы 11 октября, энергетики и коммунальщики уже бы восстановили энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили 10 октября.
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