Дуда переконаний, що відповідальних за воєнні злочини РФ не залишать без покарання

Президент Польщі Анджей Дуда висловив впевненість, що міжнародна спільнота не закриє очі на скоєні РФ в Україні воєнні злочини і цих осіб рано чи пізно притягнуть до відповідальності.

Як повідомляє PAP, про це він сказав під час саміту країн Вишеградської групи у Варшаві, пише "Європейська правда".

"Я твердо переконаний, що міжнародна спільнота не пробачить цього і буде переслідувати воєнних злочинців, доки їх врешті не засудять. Це імператив, тому що не можна допустити безкарного порушення міжнародного законодавства. Виконавці злочинів мають бути покарані, і я вірю, що ми це забезпечимо", - наголосив Анджей Дуда.

Він додав, що вірить у сценарій фактичної перемоги України - що вона, з підтримкою міжнародної спільноти, врешті витіснить російські війська за межі своїх міжнародно визнаних кордонів, у тому числі тих, які РФ окупувала у 2014 році.

Президент Польщі сказав також, що якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю - її чекає тотальна міжнародна ізоляція.

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