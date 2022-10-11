Дуда убежден, что ответственных за военные преступления РФ не оставят без наказания

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что международное сообщество не закроет глаза на уже совершенные РФ в Украине военные преступления, и эти лица рано или поздно будут привлечены к ответственности.

Как сообщает PAP, об этом он сказал во время саммита стран Вышеградской группы в Варшаве, пишет "Европейская правда".

"Я твердо убежден, что международное сообщество не простит этого и будет преследовать военных преступников, пока их наконец не осудят. Это императив, потому что нельзя допустить безнаказанного нарушения международного законодательства. Исполнители преступлений должны быть наказаны, и я верю, что мы это обеспечим", - подчеркнул Анджей Дуда.

Реклама:

Он добавил, что верит в сценарий фактической победы Украины – что она, с поддержкой международного сообщества, в итоге вытеснит российские войска за пределы своих международно признанных границ, в том числе с территорий, которые РФ оккупировала в 2014 году.

Президент Польши сказал также, что если Россия решится применить ядерное оружие – её ждет тотальная международная изоляция.

Читайте также: Между Орбаном и Украиной: какой выбор приходится делать властям Польши.