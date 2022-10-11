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Із польських ЗРК радянськими ракетами захисники збили 9 іранських "шахедів" – Залужний

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 22:11
Із польських ЗРК радянськими ракетами захисники збили 9 іранських шахедів – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за дві доби зенітний ракетний дивізіон збив 9 з 11 БПЛА "Shahed-136" із комплексів, які надала Польща. 

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136".

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Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими.

Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.

Деталі: Залужний подякував братам-полякам за допомогу.

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Теми: Збройні силизброяПольщабезпілотники
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