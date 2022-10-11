Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Із польських ЗРК радянськими ракетами захисники збили 9 іранських "шахедів" – Залужний

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 22:11

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за дві доби зенітний ракетний дивізіон збив 9 з 11 БПЛА "Shahed-136" із комплексів, які надала Польща. 

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА "Shahed-136".

Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими.

Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.

Деталі: Залужний подякував братам-полякам за допомогу.

Теми: Збройні силизброяПольщабезпілотники
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Столтенберг: Посилення протиповітряної оборони України буде топ-пріоритетом НАТО

ФСБ готує план евакуації родин своїх офіцерів з України – ЦНС

Українці значно покращили своє ставлення до ОУН-УПА – опитування

ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, окупанти укріплюють оборону – Гайдай

ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі "стилем" Суровікіна

NASA змогла змінити рух астероїда

Усі новини...
Збройні сили
Зеленський подякував воїну, який збив з ПЗРК "Стінгер" дві крилаті ракети
В Армії дронів уже майже тисяча безпілотників – влада просить іще
Зеленський збирав Ставку
Останні новини
13:30
Повітряні сили знищили 4 вертольоти Росії за 18 хвилин
13:30
Intel планує суттєве скорочення персоналу на тлі падіння попиту на комп'ютери – ЗМІ
13:29
ЄС готує рішення про неприйняття закордонних паспортів, виданих на окупованих територіях України
13:28
Курс валют на 12 жовтня: гривня продовжує стрімко зміцнюватися
13:11
НАТО проведе щорічні навчання з ядерного стримування на тлі погроз Путіна
13:07
Столтенберг: Посилення протиповітряної оборони України буде топ-пріоритетом НАТО
13:06
фотоВорог зранку обстріляв ринок в Авдіївці, щонайменше 7 загиблих - голова ОВА
13:05
Євродепутати: Є шлях, як Україні перемогти Росію
13:02
фотоРосія вдарила по інфраструктурі Сумщини, знеструмлено два райони – ОВА
12:58
Податкова відновила роботу електронних сервісів
Усі новини...