Из польских ЗРК советскими ракетами защитники сбили 9 иранских "шахедов" – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за двое суток зенитный ракетный дивизион сбил 9 из 11 БПЛА "Shahed-136" из комплексов, которые предоставила Польша.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136".

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Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую проводили польские собратья.

Именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами".

Детали: Залужный поблагодарил братьев-поляков за помощь.