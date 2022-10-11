Из польских ЗРК советскими ракетами защитники сбили 9 иранских "шахедов" – Залужный
Вторник, 11 октября 2022, 22:11
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за двое суток зенитный ракетный дивизион сбил 9 из 11 БПЛА "Shahed-136" из комплексов, которые предоставила Польша.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь: "За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136".
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Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую проводили польские собратья.
Именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами".
Детали: Залужный поблагодарил братьев-поляков за помощь.
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