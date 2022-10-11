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Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины

Елена РощинаВторник, 11 октября 2022, 22:35
Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины
Герман Галущенко, фото из его Facebook

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко.    

Источник: Герман Галущенко в интервью CNN

Детали: По словам министра, "впервые с начала войны" Россия "драматически нацелилась" на энергетическую инфраструктуру.  

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Галущенко сказал, что одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Он добавил, что Украина пытается "быстро восстановить поставки из других источников".

Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это "один из вариантов, которые рассматриваются". 

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Министр отметил, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал партнеров предоставить "системы защиты с воздуха, которые действительно могли бы помочь нам защитить нашу инфраструктуру".   

Прямая речь: "Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-либо игры с международным правом. Им плевать на любые международные соглашения или конвенции". 

Предыстория:

  • 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране "ограничить" использование энергии. 
  • Министерство обороны России признало, что объектами атак являются не только украинские военные, но и гражданские энергетические объекты.
  • Президент РФ Владимир Путин намекнул, что это месть за взрыв на Крымском (Керченском) мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы.

Темы: Росcиявойнаэнергетикаэлектроэнергия
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