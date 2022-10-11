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Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины

Елена РощинаВторник, 11 октября 2022, 22:35
Герман Галущенко, фото из его Facebook

Около 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко.    

Источник: Герман Галущенко в интервью CNN

Детали: По словам министра, "впервые с начала войны" Россия "драматически нацелилась" на энергетическую инфраструктуру.  

Галущенко сказал, что одной из причин является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Он добавил, что Украина пытается "быстро восстановить поставки из других источников".

Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительную энергию из Европы, Галущенко сказал, что это "один из вариантов, которые рассматриваются". 

Министр отметил, что украинская энергетическая система "все еще стабильна", но призвал партнеров предоставить "системы защиты с воздуха, которые действительно могли бы помочь нам защитить нашу инфраструктуру".   

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Прямая речь: "Мы посылаем этот месседж нашим партнерам: нам нужно защитить небо. Россияне не играют в какие-либо игры с международным правом. Им плевать на любые международные соглашения или конвенции". 

Предыстория:

  • 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране "ограничить" использование энергии. 
  • Министерство обороны России признало, что объектами атак являются не только украинские военные, но и гражданские энергетические объекты.
  • Президент РФ Владимир Путин намекнул, что это месть за взрыв на Крымском (Керченском) мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы.

Темы: Росcиявойнаэнергетикаэлектроэнергия
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