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Сумщина: росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству

Олена РощінаСереда, 12 жовтня 2022, 00:17
Фото Дмитра Живицького

11 жовтня росіяни обстрілювали прикордоння у Сумській області з гелікоптера, ствольної артилерії та РСЗВ, САУ та мінометів.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький про ситуацію станом на 22:00 вівторка

Пряма мова: "13 обстрілів: 206 приходів, авіаудар і заборонена зброя – усе це прилетіло від русні (російських військових – ред.) по населених пунктах області. 

Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрила, що не перетинав державний кордон України.

Деталі: Зі ствольної артилерії російські військовослужбовці били по м. Середино-Буда, зруйнувавши кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста. Станом на 21:00 електропостачання відновили.

Із мінометів вели вогонь по селах Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад та зі ствольної артилерії по селам Білопільської та Есманської громад.

По території Юнаківської громади стріляли з САУ. Пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів.

ВІДЕО ДНЯ

По території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору.

Крім того, був обстріл із РСЗВ у населеному пункті Ходіне, Шалигінської громади.

Попередньо: без людських жертв.

Теми: Сумська областьРосіявійна
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