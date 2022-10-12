Сумщина: россияне выпустили с вертолета 12 ракет по аграрному предприятию

11 октября россияне обстреливали пограничные районы Сумской области с вертолета, ствольной артиллерии и РСЗО, САУ и минометов.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий о ситуации на 22:00 вторника

Прямая речь: "13 обстрелов: 206 приходов, авиаудар и запрещенное оружие – все это прилетело от русни (российских военных – ред.) по населенным пунктам области.

Россияне нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию Великописаревской общины. Выпустили 12 ракет из вертолета, не пересекавшего государственную границу Украины".

Детали: Из ствольной артиллерии российские военнослужащие били по г. Середино-Буда, разрушив несколько частных домов, автомобиль и линии электропередач, обесточив часть города. По состоянию на 21:00 электроснабжение было возобновлено.

Из минометов вели огонь по селам Зноб-Новгородской и Середино-Будской общин и ствольной артиллерии по селам Белопольской и Эсманской общин.

По территории Юнаковской общины стреляли из САУ. Поврежден частный дом мирных жителей, несколько заборов.

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По территории Шалыгинской общины вечером били из минометов и использовали осветительные боеприпасы белого цвета.

Кроме того, был обстрел из РСЗО в населенном пункте Ходино, Шалыгинской общины.

Предварительно: без человеческих жертв.