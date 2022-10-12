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Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид в Руанді

Альона Мазуренко Середа, 12 жовтня 2022, 00:20
getty images

У Гаазі судять 89-річного пропагандиста із Руанди Фелісьєна Кабугу, якого звинувачують у закликах до геноциду, фінансуванні збройних загонів і політичних організацій, що відповідальні за геноцид у Руанді 1994 року.

Джерело: bwlegalworld

Деталі: Кабугу вважають одним із "натхненників" одного із найбільш кривавих геноцидів в світі, котрий трапився в африканській Руанді у 1994 році.

Тоді за трохи більше ніж 100 днів загинули від 500 тис. до 1 мільйона людей. 

Довге історичне протистояння між двома ворогуючими етносами - хуту і тутсі - перетворилося на криваву бійню з мачете, де хуту (більшість населення Руанди - ред.) фактично винищили тутсі. 

Кабугу був хуту і засновником та головним спонсором "Вільного радіо і телебачення тисячі пагорбів" Також його звинувачують у підтримці "інтерахамве" - збройного формування, яке здійснювало масові вбивства мирних жителів.

Вважають, що він закуповував сотні тисяч мачете та іншу зброю для бойовиків.

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Наразі він перебуває під слідством у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі за звинуваченням у підбурюванні до вчинення геноциду, геноциді, змові з метою вчинення геноциду, злочинах проти людяності та інших злочинах.

"Радіо тисячі пагорбів" і особисто Кабуга закликали брати участь у масових вбивствах тутсі. Його радіостанція стала платформою для підбурювання до вбивства та згвалтування жінок-тутсі (таких злочинів зафіксували майже 500 тис.). 

Йому вдалося переховуватися від суду більше 20 років, але 2020 році  Кабугу затримали у Парижі (Франція).

Через своїх адвокатів Кабуга заявив про свою невинуватість, неодноразово стверджуючи, що висунуті проти нього звинувачення не відповідають дійсності.

Зокрема, адвокат благав про припинення судового процесу на підставі слабкого фізичного та психічного здоров'я Кабугу через вік.

Суд над руандійським пропагандистом увійде в історію як один з найрідкісніших прикладів того, що відтермінування правосуддя не обов'язково означає відмову від нього.

Відзначається, що ЗМІ також є засобом масового знищення, як у випадку геноциду в Руанді, і мають силу підбурювати ціле покоління проти людей з різним ідеологічним, релігійним, моральним і расовим походженням.

Чому це важливо: Російські окупанти використовують телебачення та ЗМІ у своїх пропагандистських цілях. В російських ефірах лунають заклики до масового вбивства українців, повалення влади України, окупації України та застосування проти українців ядерної зброї, тощо. 

Кремль поширює свою пропаганду щодо геноциду українців не лише на території Росії, а й в інших країнах. 

Українська влада закликає притягнути до відповідальності не лише російських чиновників та президента, але й рупорів Кремля, без яких російський диктатор не мав такої підтримки населення щодо війни проти України.

Зокрема, йдеться про таких пропагандистів: Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян, Ольга Скабєєва, Євгеній Попов, Антон Красовський, Дмитро Кисельов, тощо.

Теми: геноцидпропагандаУкраїнаАфрика
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