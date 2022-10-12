Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянам приготовиться: в Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде

Алена МазуренкоСреда, 12 октября 2022, 00:20
getty images

В Гааге судят 89-летнего пропагандиста из Руанды Фелисьена Кабугу, которого обвиняют в призывах к геноциду, финансировании вооруженных отрядов и политических организаций, ответственных за геноцид в Руанде 1994 года.

Источник: bwlegalworld

Детали: Кабугу считают одним из "вдохновителей" одного из самых кровавых геноцидов в мире, который случился в африканской Руанде в 1994 году.

Тогда за чуть более чем 100 дней погибли от 500 тыс. до 1 миллиона человек. 

Долгое историческое противостояние между двумя враждующими этносами - хуту и тутси - превратилось в кровавую бойню с мачете, где хуту (большинство населения Руанды - ред.) фактически истребили тутси. 

Кабугу был хуту и основателем и главным спонсором "Радио тысячи холмов". Также его обвиняют в поддержке "интерахамве" - вооруженного формирования, которое осуществляло массовые убийства мирных жителей.

Считают, что он закупал сотни тысяч мачете и другое оружие для боевиков.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас он находится под следствием в Международном уголовном суде в Гааге по обвинению в подстрекательстве к совершению геноцида, геноциде, заговоре с целью совершения геноцида, преступлениях против человечности и других преступлениях.

"Радио тысячи холмов" и лично Кабуга призывали участвовать в массовых убийствах тутси. Его радиостанция стала платформой для подстрекательства к убийству и изнасилованию женщин-тутси (таких преступлений зафиксировали почти 500 тыс.). 

Ему удалось скрываться от суда более 20 лет, но в 2020 году Кабугу задержали в Париже (Франция).

Через своих адвокатов Кабуга заявил о своей невиновности, неоднократно утверждая, что выдвинутые против него обвинения не соответствуют действительности.

В частности, адвокат умолял о прекращении судебного процесса на основании слабого физического и психического здоровья Кабугу из-за возраста.

Суд над руандийским пропагандистом войдет в историю как один из самых редких примеров того, что отсрочка правосудия не обязательно означает отказ от него.

Отмечается, что СМИ также являются средством массового уничтожения, как в случае геноцида в Руанде, и имеют силу подстрекать целое поколение против людей с разным идеологическим, религиозным, моральным и расовым происхождением.

Почему это важно: Российские оккупанты используют телевидение и СМИ в своих пропагандистских целях. В российских эфирах звучат призывы к массовому убийству украинцев, свержению власти Украины, оккупации Украины и применению против украинцев ядерного оружия и тому подобное. 

Кремль распространяет свою пропаганду о геноциде украинцев не только на территории России, но и в других странах. 

Украинская власть призывает привлечь к ответственности не только российских чиновников и президента, но и рупоров Кремля, без которых российский диктатор не имел бы такой поддержки населения в войне против Украины.

В частности, речь идет о таких пропагандистах: Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Антон Красовский, Дмитрий Киселев и др.

Темы: геноцидпропагандасудАфрика
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

инфографикаВоздушные силы уничтожили 4 вертолета России за 18 минут

Столтенберг: Усиление противовоздушной обороны Украины будет топ-приоритетом НАТО

ФСБ готовит план эвакуации семей своих офицеров из Украины – ЦНС

Украинцы значительно улучшили свое отношение к ОУН-УПА - опрос

ВСУ продвигаются вперед на Луганщине, оккупанты укрепляют оборону – Гайдай

ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина

Все новости...
геноцид
Эстония присоединилась к иску Украины против РФ по геноциду
Видим на деоккупированной Харьковщине доказательства геноцида против украинцев – Зеленский
Почему вывоз украинских детей в РФ – геноцид
Последние новости
15:22
В Киеве закрытые укрытия будут принудительно открывать: ГСЧС будет срезать замки
15:17
Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" выгодны США, Польше и Украине
15:17
В случае вторжения с севера враг получит отпор непосредственно на границе – МВД
15:15
"Хайли лайкли все понятно": Путин говорит, что за взрывами на "Северных потоках" стоят США, Украина и Польша
14:49
50 митингов в 50 странах: День Защитника Украины будут отмечать по всему миру
14:45
Силовики разоблачили предателя, передававшего РФ координаты для ракетных ударов по Киеву
14:38
РФ похитила более 500 жителей Запорожской области, выезд из оккупации почти перекрыт – ОВА
14:29
фотоВ Москве выпустили карты России с аннексированными украинскими территориями
14:02
Сервисные центры МВД возобновили работу в тех регионах, где нет перебоев со светом
14:02
Россияне привезли иранских инструкторов для "шахедов" в Железный порт – ЦНС
Все новости...