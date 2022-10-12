Россиянам приготовиться: в Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде

В Гааге судят 89-летнего пропагандиста из Руанды Фелисьена Кабугу, которого обвиняют в призывах к геноциду, финансировании вооруженных отрядов и политических организаций, ответственных за геноцид в Руанде 1994 года.

Источник: bwlegalworld

Детали: Кабугу считают одним из "вдохновителей" одного из самых кровавых геноцидов в мире, который случился в африканской Руанде в 1994 году.

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Тогда за чуть более чем 100 дней погибли от 500 тыс. до 1 миллиона человек.

Долгое историческое противостояние между двумя враждующими этносами - хуту и тутси - превратилось в кровавую бойню с мачете, где хуту (большинство населения Руанды - ред.) фактически истребили тутси.

Кабугу был хуту и основателем и главным спонсором "Радио тысячи холмов". Также его обвиняют в поддержке "интерахамве" - вооруженного формирования, которое осуществляло массовые убийства мирных жителей.

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Считают, что он закупал сотни тысяч мачете и другое оружие для боевиков.

Сейчас он находится под следствием в Международном уголовном суде в Гааге по обвинению в подстрекательстве к совершению геноцида, геноциде, заговоре с целью совершения геноцида, преступлениях против человечности и других преступлениях.

"Радио тысячи холмов" и лично Кабуга призывали участвовать в массовых убийствах тутси. Его радиостанция стала платформой для подстрекательства к убийству и изнасилованию женщин-тутси (таких преступлений зафиксировали почти 500 тыс.).

Ему удалось скрываться от суда более 20 лет, но в 2020 году Кабугу задержали в Париже (Франция).

Через своих адвокатов Кабуга заявил о своей невиновности, неоднократно утверждая, что выдвинутые против него обвинения не соответствуют действительности.

В частности, адвокат умолял о прекращении судебного процесса на основании слабого физического и психического здоровья Кабугу из-за возраста.

Суд над руандийским пропагандистом войдет в историю как один из самых редких примеров того, что отсрочка правосудия не обязательно означает отказ от него.

Отмечается, что СМИ также являются средством массового уничтожения, как в случае геноцида в Руанде, и имеют силу подстрекать целое поколение против людей с разным идеологическим, религиозным, моральным и расовым происхождением.

Почему это важно: Российские оккупанты используют телевидение и СМИ в своих пропагандистских целях. В российских эфирах звучат призывы к массовому убийству украинцев, свержению власти Украины, оккупации Украины и применению против украинцев ядерного оружия и тому подобное.

Кремль распространяет свою пропаганду о геноциде украинцев не только на территории России, но и в других странах.

Украинская власть призывает привлечь к ответственности не только российских чиновников и президента, но и рупоров Кремля, без которых российский диктатор не имел бы такой поддержки населения в войне против Украины.

В частности, речь идет о таких пропагандистах: Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Антон Красовский, Дмитрий Киселев и др.