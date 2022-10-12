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"Шахтар" зіграв внічию з "Реалом"

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 00:45
ФОТО: GETTY

У Варшаві донецький "Шахтар" зіграв проти іспанського "Реалу" з рахунком 1:1.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Відразу після перерви рахунок відкрив Олександр Зубков (46-а хвилина). У компенсований час рівновагу відновив Антоніо Рюдігер (90+5).

Зазначається, що це був четвертий поєдинок у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА. Матч відбувся на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві.

25 жовтня "Шахтар" зіграє із "Селтіком", а "Реал" - з "Лейпцигом".

Турнірне становище: "Реал" - 10 очок, "Лейпциг" - 6, "Шахтар" - 5, "Селтік" - 1.

Теми: спортфутбол
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