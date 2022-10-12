"Шахтар" зіграв внічию з "Реалом"
Середа, 12 жовтня 2022, 00:45
У Варшаві донецький "Шахтар" зіграв проти іспанського "Реалу" з рахунком 1:1.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Відразу після перерви рахунок відкрив Олександр Зубков (46-а хвилина). У компенсований час рівновагу відновив Антоніо Рюдігер (90+5).
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Зазначається, що це був четвертий поєдинок у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА. Матч відбувся на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві.
25 жовтня "Шахтар" зіграє із "Селтіком", а "Реал" - з "Лейпцигом".
Турнірне становище: "Реал" - 10 очок, "Лейпциг" - 6, "Шахтар" - 5, "Селтік" - 1.
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