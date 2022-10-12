"Шахтер" сыграл вничью с "Реалом"
Среда, 12 октября 2022, 00:45
В Варшаве донецкий "Шахтер" сыграл против испанского "Реала" со счетом 1:1.
Источник: Укринформ
Детали: Сразу после перерыва счет открыл Александр Зубков (46-я минута). В компенсированное время равновесие восстановил Антонио Рюдигер (90+5).
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Отмечается, что это был четвертый поединок в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоялся на стадионе "Войска Польского" в Варшаве.
25 октября "Шахтер" сыграет с "Селтиком", а "Реал" - с "Лейпцигом".
Турнирное положение: "Реал" - 10 очков, "Лейпциг" - 6, "Шахтер" - 5, "Селтик" - 1.
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