Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Шахтер" сыграл вничью с "Реалом"

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 00:45
Шахтер сыграл вничью с Реалом
ФОТО: GETTY

В Варшаве донецкий "Шахтер" сыграл против испанского "Реала" со счетом 1:1.

Источник: Укринформ

Детали: Сразу после перерыва счет открыл Александр Зубков (46-я минута). В компенсированное время равновесие восстановил Антонио Рюдигер (90+5).

Реклама:

Отмечается, что это был четвертый поединок в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоялся на стадионе "Войска Польского" в Варшаве.

25 октября "Шахтер" сыграет с "Селтиком", а "Реал" - с "Лейпцигом".

Турнирное положение: "Реал" - 10 очков, "Лейпциг" - 6, "Шахтер" - 5, "Селтик" - 1.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: спортфутбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
спорт
Украинскую тяжелоатлетку Деху отстранили от ЧМ-2023 из-за допинга
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: