Білий дім прокоментував "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни

Завершення війни вимагає комунікації обох сторін, але президент РФ Володимир Путін нічого не робить - так Білий дім відреагував на інформацію про розмову мільярдера Ілона Маска і Путіна перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує Suspilne

Пряма мова: "Сьогодні ми побачили чітке прагнення Зеленського (президента Володимира Зеленського - Ред.) до миру. Він розповів свій план. Але завершення війни вимагає комунікації обох сторін. Та Путін нічого не робить. Це війна, яку почав Путін, і він може її завершити уже сьогодні. Україна бореться за свою демократію, за свою свободу. І ми будемо підтримувати її хоробрість у цій боротьбі. Ця війна занадто затягнулася".

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