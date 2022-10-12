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Білий дім прокоментував "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 01:45
ФОТО: GETTY

Завершення війни вимагає комунікації обох сторін, але президент РФ Володимир Путін нічого не робить - так Білий дім відреагував на інформацію про розмову мільярдера  Ілона Маска і Путіна перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує Suspilne

Пряма мова: "Сьогодні ми побачили чітке прагнення Зеленського (президента Володимира Зеленського - Ред.) до миру. Він розповів свій план. Але завершення війни вимагає комунікації обох сторін. Та Путін нічого не робить. Це війна, яку почав Путін, і він може її завершити уже сьогодні. Україна бореться за свою демократію, за свою свободу. І ми будемо підтримувати її хоробрість у цій боротьбі. Ця війна занадто затягнулася".

Що передувало:

  • Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.
  • За словами Маска, Путін у телефонній розмові висловив свою "готовність вести переговори", але тільки за умови, якщо Україна визнає анексію Криму та чотирьох своїх областей, а також погодиться на постійний нейтралітет.
  • Також російський президент нібито сказав Маску, що РФ утілить ці цілі "не зважаючи ні на що", зокрема з можливим використанням ядерної зброї, якщо Україна вторгнеться в Крим. Маск сказав Бреммеру, що "необхідно зробити все, щоб уникнути цього результату".
  • Сам Маск заперечив, що перед публікацією свого плану "мирного врегулювання" говорив із президентом РФ. Він сказав, що  розмовляв з Путіним лише один раз  півтора року тому про космос.

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Теми: МаскПутін
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