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Белый дом прокомментировал "переговоры" Маска: Путин ничего не делает для завершения войны

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 01:45
ФОТО: GETTY

Завершение войны требует коммуникации обеих сторон, но президент РФ Владимир Путин ничего не делает - так Белый дом отреагировал на информацию о разговоре миллиардера Илона Маска и Путина перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует Suspilne

Прямая речь: "Сегодня мы увидели четкое стремление Зеленского (президента Володимира Зеленського - Ред.) к миру. Он рассказал свой план. Но завершение войны требует коммуникации обеих сторон. Но Путин ничего не делает. Это война, которую начал Путин, и он может ее завершить уже сегодня. Украина борется за свою демократию, за свою свободу. И мы будем поддерживать ее храбрость в этой борьбе. Эта война слишком затянулась".

Что предшествовало:

  • Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.
  • По словам Маска, Путин в телефонном разговоре выразил свою "готовность вести переговоры", но только при условии, если Украина признает аннексию Крыма и четырех своих областей, а также согласится на постоянный нейтралитет.
  • Также российский президент якобы сказал Маску, что РФ воплотит эти цели "несмотря ни на что", в том числе с возможным использованием ядерного оружия, если Украина вторгнется в Крым. Маск сказал Бреммеру, что "необходимо сделать все, чтобы избежать этого исхода".
  • Сам Маск отрицал, что перед публикацией своего плана "мирного урегулирования" говорил с президентом РФ. Он сказал, что разговаривал с Путиным только один раз полтора года назад о космосе.

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Темы: МаскПутин
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