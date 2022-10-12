Белый дом прокомментировал "переговоры" Маска: Путин ничего не делает для завершения войны

Завершение войны требует коммуникации обеих сторон, но президент РФ Владимир Путин ничего не делает - так Белый дом отреагировал на информацию о разговоре миллиардера Илона Маска и Путина перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует Suspilne

Прямая речь: "Сегодня мы увидели четкое стремление Зеленского (президента Володимира Зеленського - Ред.) к миру. Он рассказал свой план. Но завершение войны требует коммуникации обеих сторон. Но Путин ничего не делает. Это война, которую начал Путин, и он может ее завершить уже сегодня. Украина борется за свою демократию, за свою свободу. И мы будем поддерживать ее храбрость в этой борьбе. Эта война слишком затянулась".

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