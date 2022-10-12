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ЗСУ знищили російський пункт управління на Херсонщині — Командування

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 03:36
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні України завдали росіянам втрат – зокрема знищили пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового та склад боєприпасів неподалік Дудчан на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Втрати ворога:

  • 23 росіянина;
  • вантажний і броньований автомобіль;
  • БпЛА   "Шахед";
  • склад боєприпасів неподалік Дудчан;
  • пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового.

Також суттєво пошкоджено дві  ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.

Наші ракетно-артилерійськими підрозділи виконали 300  вогневих завдань. ЗСУ  завдали 9 авіаударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.

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Теми: Херсонська областьвійна
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