ЗСУ знищили російський пункт управління на Херсонщині — Командування

ЗСУ на півдні України завдали росіянам втрат – зокрема знищили пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового та склад боєприпасів неподалік Дудчан на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Втрати ворога:

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23 росіянина;

вантажний і броньований автомобіль;

БпЛА "Шахед";

склад боєприпасів неподалік Дудчан;

пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового.

Також суттєво пошкоджено дві ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.

Наші ракетно-артилерійськими підрозділи виконали 300 вогневих завдань. ЗСУ завдали 9 авіаударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.