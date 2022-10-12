ЗСУ знищили російський пункт управління на Херсонщині — Командування
Середа, 12 жовтня 2022, 03:36
ЗСУ на півдні України завдали росіянам втрат – зокрема знищили пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового та склад боєприпасів неподалік Дудчан на Херсонщині.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Втрати ворога:
- 23 росіянина;
- вантажний і броньований автомобіль;
- БпЛА "Шахед";
- склад боєприпасів неподалік Дудчан;
- пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового.
Також суттєво пошкоджено дві ворожі самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та БТР.
Наші ракетно-артилерійськими підрозділи виконали 300 вогневих завдань. ЗСУ завдали 9 авіаударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.
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