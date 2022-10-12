ВСУ уничтожили российский пункт управления в Херсонской области — Командование
Среда, 12 октября 2022, 03:36
ВСУ на юге Украины нанесли россиянам потери - в частности уничтожили пункт управления и узел связи в районе Суханово и склад боеприпасов неподалеку Дудчан на Херсонщине.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Потери врага:
- 23 россиянина;
- грузовой и бронированный автомобиль;
- БпЛА "Шахед";
- склад боеприпасов неподалеку Дудчан;
- пункт управления и узел связи в районе Суханово.
Также существенно повреждены две вражеские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и БТР.
Наши ракетно-артиллерийскими подразделения выполнили 300 огневых задач. ВСУ нанесли 9 авиаударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Бериславщине и в Николаевском районе.
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