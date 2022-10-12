ВСУ уничтожили российский пункт управления в Херсонской области — Командование

ВСУ на юге Украины нанесли россиянам потери - в частности уничтожили пункт управления и узел связи в районе Суханово и склад боеприпасов неподалеку Дудчан на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Потери врага:

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23 россиянина;

грузовой и бронированный автомобиль;

БпЛА "Шахед";

склад боеприпасов неподалеку Дудчан;

пункт управления и узел связи в районе Суханово.

Также существенно повреждены две вражеские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и БТР.

Наши ракетно-артиллерийскими подразделения выполнили 300 огневых задач. ВСУ нанесли 9 авиаударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Бериславщине и в Николаевском районе.