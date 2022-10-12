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ВСУ уничтожили российский пункт управления в Херсонской области — Командование

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 03:36
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге Украины нанесли россиянам потери - в частности уничтожили пункт управления и узел связи в районе Суханово и склад боеприпасов неподалеку Дудчан на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Потери врага:

  • 23 россиянина;
  • грузовой и бронированный автомобиль;
  • БпЛА "Шахед";
  • склад боеприпасов неподалеку Дудчан;
  • пункт управления и узел связи в районе Суханово.

Также существенно повреждены две вражеские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и БТР.

Наши ракетно-артиллерийскими подразделения выполнили 300 огневых задач. ВСУ нанесли 9 авиаударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Бериславщине и в Николаевском районе.

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Темы: Херсонская областьвойна
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