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Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 04:29
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін дуже помилився в оцінці перспектив щодо окупації України, але все ж таки є "раціональним гравцем".

Джерело: президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN, The Guardian

Пряма мова: "Я думаю... він думав, що його приймуть із розпростертими обіймами, що це дім матінки-Росії в Києві, і що тут його приймуть, і я думаю, що він просто повністю прорахувався…

Я думаю, що він раціональний гравець, який сильно прорахувався".

Деталі: Байден сказав, що на початку Путін потребував того, аби стати лідером Росії, який об'єднає всіх російськомовних, і це, на думку Байдена, ірраціонально.

Що передувало:  Раніше Байден порівняв нинішні ядерні погрози Кремля з Карибською кризою 1960-их років, попередивши про ризик зіткнення з "Армагеддоном".

Теми: ПутінБайденвійна
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