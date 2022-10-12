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Байден о Путине: Он рациональный игрок, но просчитался сильно

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 04:29
Байден о Путине: Он рациональный игрок, но просчитался сильно
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин очень ошибся в оценке перспектив по оккупации Украины, но все же является "рациональным игроком".

Источник: президент США Джо Байден в интервью CNN, The Guardian

Прямая речь: "Я думаю... он думал, что его примут с распростертыми объятиями, что это дом матушки-России в Киеве, и что здесь его примут, и я думаю, что он просто полностью просчитался...

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Я думаю, что он рациональный игрок, который сильно просчитался".

Детали: Байден сказал, что в начале Путин нуждался в том, чтобы стать быть лидером России, который объединит всех русскоязычных, и это, по мнению Байдена, иррационально.

Что предшествовало:  Ранее Байден сравнил нынешние ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-ых годов, предупредив о риске столкновения с "Армагеддоном".

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Темы: ПутинБайденвойна
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