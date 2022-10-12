Херсонщина: ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів

ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Мова йде про Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам’янку, Трифонівку та Червоне в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур.

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Як зазначається, окупанти зосереджують зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні українського наступу.