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Херсонщина: ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 05:45
ФОТО: GETTY

ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Мова йде про Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам’янку, Трифонівку та Червоне в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур.

Як зазначається, окупанти зосереджують зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні українського наступу.

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Теми: війнаХерсонська областьРосія
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