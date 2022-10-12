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Херсонщина: ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 05:45
Херсонщина: ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов
ФОТО: GETTY

ВСУ  закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Речь идет о Нововасильевке, Новогригорьевке, Новой Каменке, Трифоновке и Красном в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные меры по реанимации социальной и критической инфраструктур.

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Как отмечается, оккупанты сосредотачивают усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании украинского наступления.

Темы: войнаХерсонская областьРосcия
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