Херсонщина: ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов
Среда, 12 октября 2022, 05:45
ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов на Херсонщине.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Речь идет о Нововасильевке, Новогригорьевке, Новой Каменке, Трифоновке и Красном в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные меры по реанимации социальной и критической инфраструктур.
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Как отмечается, оккупанты сосредотачивают усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании украинского наступления.