Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 05:45
ФОТО: GETTY

ВСУ  закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Речь идет о Нововасильевке, Новогригорьевке, Новой Каменке, Трифоновке и Красном в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные меры по реанимации социальной и критической инфраструктур.

Как отмечается, оккупанты сосредотачивают усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании украинского наступления.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаХерсонская областьРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Гендиректор МАГАТЭ снова едет в Киев после встречи с Путиным

НАТО готовится к "физическому ответу" на ядерный удар РФ - СМИ

Министр обороны Британии: После неудач в Украине Россия больше не является сверхдержавой

Путин предлагает Европе газ через уцелевшую ветку СП2 или новым маршрутом через Турцию

Шмыгаль: Зима будет тяжелой, потому что Россия использует холод как оружие

Послы ЕС согласовали создание тренировочной миссии для украинских военных - СМИ

Все новости...
война
Взрыв на Крымском мосту: ФСБ задержало 8 человек и назвало организатором ГУР и Буданова
Россия ночью выпустила семь ракет по Запорожью и пригороду – ОВА
ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина
Последние новости
21:17
Некоторых студентов-контрактников переведут на бюджет
21:05
Армия РФ могла потерять в Украине уже 90 тысяч человек убитыми и искалеченными – росСМИ
20:42
На севере Ровенской области сбили вражескую цель
20:34
Сийярто второй раз с 24 февраля приехал в Москву
20:23
США рассматривают полный запрет на импорт российского алюминия – Bloomberg
20:10
В Херсонской области освобождено 75 населенных пунктов, за октябрь 29 – глава ОВА
19:57
Вакцина-спрей AstraZeneca против COVID-19 оказалась бездейственной – исследование
19:55
У Зеленского назвали историческим очередной "Рамштайн": намекают на договоренности о ПВО
19:39
Гендиректор МАГАТЭ снова едет в Киев после встречи с Путиным
19:29
Могут ли педагоги работать удаленно при дистанционном обучении: разъяснение омбудсмена
Все новости...