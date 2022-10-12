Зведення Генштабу: Білорусь відправила в Бєлгородську область першу партію Т-72

Білорусь зняла зі зберігання та відправила в Бєлгородську область РФ першу партію з 20 танків Т-72.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявляє про готовність Білорусі надати допомогу РФ у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій.

Протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та 28 крилатих ракет, 20 з яких збила ППО.

Противник завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував 14 іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, 12 з цих БПЛА знищено. Залишається загроза ударів.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник вів обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області;

– Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області; на Слобожанському напрямку – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне;

– Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне; на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ;

– Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка;

– Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

– Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне.

– Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне. на Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

ВІДЕО ДНЯ

В результаті успішних дій наших сил та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей РФ.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Уражені 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також дві системи ППО противника. Ракетні війська і артилерія уразили 12 пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, понад 20 інших важливих об’єктів ворога.

Як пише Генштаб, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів та перереєстровують їх на себе за російським законодавством.