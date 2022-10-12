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Сводка Генштаба: Беларусь отправила в Белгородскую область первую партию Т-72

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 07:20
Сводка Генштаба: Беларусь отправила в Белгородскую область первую партию Т-72
ФОТО: GETTY

Беларусь сняла с хранения и отправила в Белгородскую область  РФ первую партию из 20 танков Т-72.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Самопровозглашенный беларусский президент Александр Лукашенко заявляет о готовности Беларуси оказать помощь РФ в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий.

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За прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и 28 крылатых ракет, 20 из которых сбила ПВО.

Противник нанес 13 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты и гражданское население более чем сорока населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также враг применил 14 иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, 12 из этих БПЛА уничтожено. Остается угроза ударов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

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  • на Северском направлении - Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасильевка и Сорокино Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - Стрелечья, Красное, Огуречное, Волчанские Хутора, Старица, Двуречная и Двуречное;
  • на Краматорском направлении - Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;
  • на Бахмутском направлении - Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Одрадовка, Опытное, Майорск, Спирное и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении - Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях - Великая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.
  • на Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии соприкосновения. Огневому воздействию подверглись районы более 20 населенных пунктов. В частности, Большое Артаково, Давыдов Брод, Благодатовка, Сухой Ставок, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдиное и Мирное.

Подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

В результате успешных действий наших сил и из-за большого количества раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Поражены 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также две системы ПВО противника. Ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, более 20 других важных объектов врага.

Как пишет Генштаб, оккупанты в Херсонской области продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству.

Темы: Генштабвойна
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