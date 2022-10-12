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ЄС залучив 2 млрд євро для макрофінансової допомоги Україні

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 09:00

Європейська комісія 11 жовтня розмістила облігації, кошти від яких на суму 2 млрд євро буде використано для надання Україні макрофінансової допомоги.

Про це повідомила пресслужба комісії у вівторок, пише "Європейська правда".

Комісії розмістила 7-річні облігації на суму 5 мільярдів євро зі строком погашення 4 грудня 2029 року та нові 20-річні облігації на суму 6 мільярдів євро зі строком погашення 4 листопада 2042 року. Залучені кошти будуть використані для підтримки України в рамках програми макрофінансової допомоги і відновлення Європи в рамках програми NextGenerationEU.

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"Фінансування ЄС - це конкретний вираз солідарності з Україною та державами-членами, які відновлюються після пандемії. Сьогодні ми успішно та у складних ринкових умовах залучили ще 11 мільярдів євро. З них 2 мільярди євро буде швидко вивільнено, щоб допомогти Україні в цій агресивній війні на європейській землі", - прокоментував єврокомісар з питань бюджету та адміністрації Йоханнес Ган.

Із коштів, залучених за рахунок продажу 20-річних облігацій, 2 млрд євро буде надано у вигляді кредитів Україні.

Це буде перший транш із кредиту макрофінансової допомоги на загальну суму 5 мільярдів євро, який погодили 20 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

7 жовтня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у анонсувала, що ЄС виділить Україні ще 2 млрд євро макрофіну "у найближчі дні".

20 вересня Європейський Союз ухвалив фінальне рішення щодо швидкого виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.

Теми: ЄСгрошіекономікаУкраїна
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