ЕС привлек 2 млрд евро для макрофинансовой помощи Украине

Европейская комиссия 11 октября разместила облигации, средства от которых на сумму 2 млрд евро будут использованы для предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии во вторник, пишет "Европейская правда".

Комиссия разместила 7-летние облигации на сумму 5 миллиардов евро со сроком погашения 4 декабря 2029 года и новые 20-летние облигации на сумму 6 миллиардов евро со сроком погашения 4 ноября 2042 года. Привлеченные средства будут использованы для поддержки Украины в рамках программы макрофинансовой помощи и восстановлений Европы в рамках программы NextGenerationEU.

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"Финансирование ЕС - это конкретное выражение солидарности с Украиной и восстанавливающимися после пандемии государствами-членами. Сегодня мы успешно и в сложных рыночных условиях привлекли еще 11 миллиардов евро. Из них 2 миллиарда евро будут быстро высвобождены, чтобы помочь Украине в этой агрессивной войне на европейской земле", - прокомментировал еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан.

Из средств, привлеченных за счет продажи 20-летних облигаций, 2 млрд евро будет предоставлено в виде кредитов Украине.

Это будет первый транш по кредиту макрофинансовой помощи на общую сумму 5 миллиардов евро, который был согласованный 20 сентября.

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7 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в анонсировала, что ЕС выделит Украине еще 2 млрд евро макрофина "в ближайшие дни".

20 сентября Европейский Союз принял финальное решение о быстром выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны.