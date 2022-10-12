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На ЗАЕС відбулось знеструмлення через обстріли окупантів

Альона Мазуренко Середа, 12 жовтня 2022, 10:57
фото: Енергоатом

Через російські обстріли на ЗАЕС відбулося знеструмлення, станція знову на дизель-генераторах. Колаборанти згодом повідомили, що енергопостачання Запорізької АЕС відновили.

Джерело: Енергоатом 

Дослівно: "12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори".

Деталі: Повідомляється, що Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального, проте станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів компанії.

Енергоатом відзначає, що російські обстріли й пошкодження енергетичної інфраструктури, що пов’язана з роботою атомних станцій, є таким самим проявом ядерного тероризму, як і безпосередні обстріли ЗАЕС, та призводять до таких само наслідків і загроз радіаційної аварії.

Таким чином окупанти продовжують нехтувати ядерною та радіаційною безпекою найбільшої в Європі АЕС, загрожуючи світу радіаційною катастрофою.

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Так званий "член головної ради військово-цивільної адміністрації" окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов заявив, що енергопостачання Запорізької АЕС відновлено: "Резервно-аварійне живлення від дизельних генераторів здійснювали впродовж менш ніж години".

Теми: ЗАЕСЕнергоатом
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