На ЗАЭС произошло обесточивание из-за обстрелов оккупантов

Из-за российских обстрелов на ЗАЭС произошло обесточивание, станция снова на дизель-генераторах. Коллаборационисты позже сообщили, что энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили.

Источник: Энергоатом

Дословно: "12 октября в 08:59, в результате ракетного обстрела российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС - Днепровская.

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Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы".

Детали: Сообщается, что Энергоатом подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива, однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.

Энергоатом отмечает, что российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанной с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии.

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Таким образом оккупанты продолжают пренебрегать ядерной и радиационной безопасностью крупнейшей в Европе АЭС, угрожая миру радиационной катастрофой.

Так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации" оккупантов в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено: "Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа".