На Київщині лунають вибухи – працюють сапери

12 жовтня у Бучанському районі Київщини та в деяких населених пунктах Білоцерківського району працюють сапери, через що можна почути звуки вибухів.

Джерело: пресслужба Київської обласної військової адмінстрації

Дослівно: "Звуки вибухів, що наразі можуть чути жителі деяких громад району (Бучанського - ред.), – планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки".

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Деталі: З 12:00 до 14:00 також запланована ліквідація вибухонебезпечних предметів поблизу одного з населених пунктів Фурсівської громади, що в Білоцерківському районі.