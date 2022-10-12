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На Київщині лунають вибухи – працюють сапери

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 11:30
Розмінування, Ілюстративне фото з Укрінформ

12 жовтня у Бучанському районі Київщини та в деяких населених пунктах Білоцерківського району працюють сапери, через що можна почути звуки вибухів. 

Джерело: пресслужба Київської обласної військової адмінстрації 

Дослівно: "Звуки вибухів, що наразі можуть чути жителі деяких громад району (Бучанського - ред.), – планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки".

Деталі: З 12:00 до 14:00 також запланована ліквідація вибухонебезпечних предметів поблизу одного з населених пунктів Фурсівської громади, що в Білоцерківському районі.

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Теми: Київська областьрозмінування
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