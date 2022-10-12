На Киевщине раздаются взрывы – работают саперы

12 октября в Бучанском районе Киевской области и в некоторых населенных пунктах Белоцерковского района работают саперы, из-за чего можно услышать звуки взрывов.

Источник: пресс-служба Киевской областной военной админстрации

Дословно: "Звуки взрывов, которые сейчас могут слышать жители некоторых общин района (Бучанского - ред.), – плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности".

Детали: С 12:00 до 14:00 также запланирована ликвидация взрывоопасных предметов вблизи одного из населенных пунктов Фурсовской громады, что в Белоцерковском районе.