Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине раздаются взрывы – работают саперы

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 11:30
Разминирование, Иллюстративное фото с Укринформ

12 октября в Бучанском районе Киевской области и в некоторых населенных пунктах Белоцерковского района работают саперы, из-за чего можно услышать звуки взрывов. 

Источник: пресс-служба Киевской областной военной админстрации 

Дословно: "Звуки взрывов, которые сейчас могут слышать жители некоторых общин района (Бучанского - ред.), – плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности".

Детали: С 12:00 до 14:00 также запланирована ликвидация взрывоопасных предметов вблизи одного из населенных пунктов Фурсовской громады, что в Белоцерковском районе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьразминирование
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

фото, видеоНайдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

Воздушные силы предупредили, что из-за дронов-камикадзе тревоги могут длиться дольше

Все новости...
Киевская область
На Киевщине дефицит мощности: ДТЭК отключит больше клиентов от электричества
Замучили и бросили в братскую могилу: история старосты Мотыжина, которая с семьей не покинула односельчан
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
Последние новости
01:30
Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть
01:13
В России на фоне войны засекретили четверть всех расходов на 2023 год – СМИ
00:40
Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины
00:05
Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты
23:59
Сумщина: россияне разрушили 3 электростанции, отключение света – без графика
23:53
В Еврокомиссии посоветовали Венгрии "учиться на прошлых ошибках" из-за визита Сийярто в Москву
23:46
Посол Британии работает с фонариком, чтобы помочь украинцам сэкономить энергию
23:35
Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал
23:32
Запорожская область: 324 обстрела по Орехову за день, 9 раненых
23:27
Украинский пилот, который сбил 5 дронов и 2 ракеты, катапультировался в Винницкой области
Все новости...