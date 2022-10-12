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На Киевщине раздаются взрывы – работают саперы

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 11:30
На Киевщине раздаются взрывы – работают саперы
Разминирование, Иллюстративное фото с Укринформ

12 октября в Бучанском районе Киевской области и в некоторых населенных пунктах Белоцерковского района работают саперы, из-за чего можно услышать звуки взрывов. 

Источник: пресс-служба Киевской областной военной админстрации 

Дословно: "Звуки взрывов, которые сейчас могут слышать жители некоторых общин района (Бучанского - ред.), – плановые работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности".

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Детали: С 12:00 до 14:00 также запланирована ликвидация взрывоопасных предметов вблизи одного из населенных пунктов Фурсовской громады, что в Белоцерковском районе.

Темы: Киевская областьразминирование
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