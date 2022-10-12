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Українці значно покращили своє ставлення до ОУН-УПА – опитування

Станіслав ПогоріловСереда, 12 жовтня 2022, 11:43
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Позитивне ставлення українців до діяльності ОУН-УПА, починаючи з 2013 року, зросло з 22% до 43%, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Джерело: результати опитування КМІС

Деталі: Водночас за цей же період більше, ніж у 5 разів стало менше тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА – з 42% до 8%.

 

Також з 27% до 37% стало більше тих, хто обрав варіант "важко сказати напевно, негативно чи позитивно".

В 2013 році у всіх регіонах, крім Заходу, було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА. У 2022 році частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.

Водночас зберігається тенденція, що чим далі на Захід, тим більш виразні позитивні оцінки. Так, на Заході 57% оцінюють позитивно проти 4%, які оцінюють негативно.

У Центрі співвідношення вже 43% проти 6%, на Півдні – 37% проти 11%, на Сході – 27% проти 16%. На Півдні і Сході більшість фактично або обирали варіант "важко сказати напевно, позитивно чи негативно" чи (рідше) "не знаю".

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Подібні зміни і у розрізі віку. У всіх вікових категоріях простежується покращення ставлення до ОУН-УПА і зараз серед усіх вікових категорій частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.

Опитування проводилось 7 - 13 вересня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Всього було опитано 1 025 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися України (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Теми: УПАсоціологіяУкраїна
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