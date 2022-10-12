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Украинцы значительно улучшили свое отношение к ОУН-УПА - опрос

Станислав ПогориловСреда, 12 октября 2022, 11:43
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Положительное отношение украинцев к деятельности ОУН-УПА, начиная с 2013 года, выросло с 22% до 43%, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Источник: результаты опроса КМИС

Детали: В то же время за этот же период более чем в 5 раз стало меньше тех, кто негативно оценивает деятельность ОУН-УПА - с 42% до 8%.

 

Также с 27% до 37% стало больше тех, кто выбрал вариант "трудно сказать наверняка, отрицательно или положительно".

В 2013 году во всех регионах, кроме Запада, было больше тех, кто негативно оценивал деятельность ОУН-УПА. В 2022 году доля тех, кто оценивает положительно, превышает долю тех, кто оценивает негативно.

В то же время сохраняется тенденция, что чем дальше на Запад, тем более выразительны положительные оценки. Так, на Западе 57% оценивают положительно против 4%, которые оценивают негативно.

В Центре соотношение уже 43% против 6%, на Юге - 37% против 11%, на Востоке - 27% против 16%. На Юге и Востоке большинство фактически или выбирали вариант "трудно сказать наверняка, положительно или отрицательно" или (реже) "не знаю".

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Подобные изменения и в разрезе возраста. Во всех возрастных категориях прослеживается улучшение отношения к ОУН-УПА и сейчас среди всех возрастных категорий доля тех, кто оценивает положительно, превышает долю тех, кто оценивает отрицательно.

Опрос проводился 7 - 13 сентября 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Всего было опрошено 1 025 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались Украиной (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Темы: УПАсоциологияУкраина
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