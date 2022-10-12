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ЄС не вірив попередженням США щодо вторгнення Росії - Боррель

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 11:48

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель визнав недоліки в політиці безпеки блоку, розповівши що Брюссель не повірив попередженням Сполучених Штатів про те, що Росія нападе на Україну.

Про це Боррель сказав у своїй промові на зустрічі послів Євросоюзу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Війна в Україні триває. Ми не передбачали, наскільки ефективно Україна чинитиме опір. І ми не вірили, що війна буде. Я маю визнати, що коли американці говорили нам: "Вони (росіяни, - ред.) нападуть", то ми дуже неохоче в це вірили", - сказав Боррель.

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Боррель розповів, що держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував йому і сказав: "Це станеться цими вихідними".

"А вже за два дні вони почали бомбити Київ. Але ми не вірили, що це станеться, і не передбачали, що Україна готова чинити опір так запекло і так успішно, як вона це робить. Безумовно, завдяки нашій військовій підтримці, без неї це було б неможливо, але ж і українці зі свого боку доклалися", - сказав він.

Боррель також визнав, що в ЄС також не передбачали, що Путін може піти на масову мобілізацію та відкриті ядерні погрози.

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"Думаю, всі ви читали і перечитували останню промову Путіна, коли він оголосив про анексію. Кожен європейський громадянин повинен прочитати цю промову – і ви, зокрема. Ви маєте пояснити світові, що означає його ставлення до Заходу і якими є справжні причини війни", - сказав глава дипломатії ЄС.

Повний текст промови Борреля читайте на сайті "Європейської правди" - "Ми входимо в ідеальний шторм": Виступ топ-дипломата ЄС про нову світову реальність

Теми: ЄССШАРосіявійна
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