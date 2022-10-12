Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС не верил предупреждениям США о вторжении России – Боррель

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 11:48

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал недостатки в политике безопасности блока, рассказав, что Брюссель не поверил предупреждениям Соединенных Штатов о том, что Россия нападет на Украину.

Об этом Боррель сказал в своем выступлении на встрече послов Евросоюза в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Война в Украине продолжается. Мы не предполагали, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война будет. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: "Они (россияне. - Ред.) нападут", то мы очень неохотно в это верили", - сказал Боррель.

Боррель рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил ему и сказал: "Это произойдет в эти выходные".

"А уже через два дня они начали бомбить Киев. Но мы не верили, что это произойдет, и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так яростно и так успешно, как она это делает. Безусловно, благодаря нашей военной поддержке, без нее это было бы невозможно, но ведь и украинцы со своей стороны приложились", - сказал он.

Боррель также признал, что в ЕС также не предполагали, что Путин может пойти на массовую мобилизацию и открытые ядерные угрозы.

"Думаю, все вы читали и перечитывали последнюю речь Путина, когда он объявил об аннексии. Каждый европейский гражданин должен прочитать эту речь - и вы, в частности. Вы должны объяснить миру, что означает его отношение к Западу и каковы истинные причины войны", - сказал глава дипломатии ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Полный текст речи Борреля читайте на сайте "Европейской правды" - "Мы входим в идеальный шторм": Выступление топ-дипломата ЕС о новой мировой реальности

Темы: ЕССШАРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Компания из США поставляла оборудование производителю российских ПВО – Reuters

ЕС считает, что санкции исчерпывают военный бюджет РФ, но ей помогают Турция и Китай – СМИ

фото, видеоНайдена 25 жертва расстрела автоколонны на Харьковщине: пожилая женщина проползла 200 м

В Пентагоне намекнули, какие решения по ПВО обсуждались на шестом "Рамштайне"

Воздушные силы предупредили, что из-за дронов-камикадзе тревоги могут длиться дольше

Все новости...
ЕС
Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Боснии статус кандидата на членство в ЕС - СМИ
Украинцы за рубежом рискуют платить налоги дважды: как этого избежать
ЕС привлек 2 млрд евро для макрофинансовой помощи Украине
Последние новости
02:15
В США представили стратегию нацбезопасности: Китай остается самым серьезным вызовом
01:30
Зеленский: Из-за террора РФ экономика упала более чем на треть
01:13
В России на фоне войны засекретили четверть всех расходов на 2023 год – СМИ
00:40
Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины
00:05
Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты
23:59
Сумщина: россияне разрушили 3 электростанции, отключение света – без графика
23:53
В Еврокомиссии посоветовали Венгрии "учиться на прошлых ошибках" из-за визита Сийярто в Москву
23:46
Посол Британии работает с фонариком, чтобы помочь украинцам сэкономить энергию
23:35
Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал
23:32
Запорожская область: 324 обстрела по Орехову за день, 9 раненых
Все новости...