ССО затрофеїли ворожий "Ураган"

Сили спеціальних операцій в процесі звільнення Херсонської області здобули ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Дослівно: "Винагорода для воїнів ССО України за звільнення одного з населених пунктів Херсонщини - ось така РСЗВ "Ураган".

Вона дісталася нам у подарунок від знищених російських солдатів під час чергової операції.

Завдяки нашим воїнам ця РСЗО віднині працюватиме не на шкоду, а на благо українців. І легко впорається з відстанню до цілей - позицій російського ворога, облаштованих на окупованій ним українській землі. Поки що окупованій".