ССО затрофеїли ворожий "Ураган"
Середа, 12 жовтня 2022, 11:52
Сили спеціальних операцій в процесі звільнення Херсонської області здобули ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".
Джерело: пресслужба ССО в соцмережах
Дослівно: "Винагорода для воїнів ССО України за звільнення одного з населених пунктів Херсонщини - ось така РСЗВ "Ураган".
Реклама:
Вона дісталася нам у подарунок від знищених російських солдатів під час чергової операції.
Завдяки нашим воїнам ця РСЗО віднині працюватиме не на шкоду, а на благо українців. І легко впорається з відстанню до цілей - позицій російського ворога, облаштованих на окупованій ним українській землі. Поки що окупованій".
ВІДЕО ДНЯ