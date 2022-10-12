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ССО затрофеїли ворожий "Ураган"

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 11:52

Сили спеціальних операцій в процесі звільнення Херсонської області здобули ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган".

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Дослівно: "Винагорода для воїнів ССО України за звільнення одного з населених пунктів Херсонщини - ось така РСЗВ "Ураган".

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Вона дісталася нам у подарунок від знищених російських солдатів під час чергової операції.

Завдяки нашим воїнам ця РСЗО віднині працюватиме не на шкоду, а на благо українців. І легко  впорається з відстанню до цілей - позицій російського ворога, облаштованих на окупованій ним українській землі. Поки що окупованій".

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Теми: війнаХерсонська областьССО
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