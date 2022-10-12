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ССО затрофеили вражеский "Ураган"

Валентина РоманенкоСреда, 12 октября 2022, 11:52

Силы специальных операций в процессе освобождения Херсонской области получили в распоряжение вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях

Дословно: "Награда для воинов ССО Украины за освобождение одного из населенных пунктов Херсонщины - вот такая РСЗО "Ураган".

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Она досталась нам в подарок от уничтоженных российских солдат во время очередной операции.

Благодаря нашим воинам эта РСЗО отныне будет работать не во вред, а на благо украинцев. И легко справится с расстоянием до целей - позиций российского врага, обустроенных на оккупированной им украинской земле. Пока что оккупированной".

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Темы: войнаХерсонская областьССО
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