ССО затрофеили вражеский "Ураган"

Силы специальных операций в процессе освобождения Херсонской области получили в распоряжение вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях

Дословно: "Награда для воинов ССО Украины за освобождение одного из населенных пунктов Херсонщины - вот такая РСЗО "Ураган".

Она досталась нам в подарок от уничтоженных российских солдат во время очередной операции.

Благодаря нашим воинам эта РСЗО отныне будет работать не во вред, а на благо украинцев. И легко справится с расстоянием до целей - позиций российского врага, обустроенных на оккупированной им украинской земле. Пока что оккупированной".