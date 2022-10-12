ССО затрофеили вражеский "Ураган"
Среда, 12 октября 2022, 11:52
Силы специальных операций в процессе освобождения Херсонской области получили в распоряжение вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".
Источник: пресс-служба ССО в соцсетях
Дословно: "Награда для воинов ССО Украины за освобождение одного из населенных пунктов Херсонщины - вот такая РСЗО "Ураган".
Она досталась нам в подарок от уничтоженных российских солдат во время очередной операции.
Благодаря нашим воинам эта РСЗО отныне будет работать не во вред, а на благо украинцев. И легко справится с расстоянием до целей - позиций российского врага, обустроенных на оккупированной им украинской земле. Пока что оккупированной".