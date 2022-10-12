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Мисливець за HIMARS: на Харківщині затримали поплічника ворога

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 11:59
фото СБУ

На Харківщині затримали мешканця Чугуєва, який працював на російську агентуру та шукав "HIMARS" в області.

Джерело: прокуратура Харківщини, СБУ

Деталі: За даними слідства, 40-річний мешканець Чугуєва допомагав російській агентурі в проведенні підривної діяльності проти України. За плідну співпрацю йому обіцяли "високу посаду", коли регіон буде повністю окуповано військовими країни-агресора.

Маскуючи під звичайну розмову, зрадник дізнавався у місцевих мешканців та своїх знайомих про розташування ЗСУ на Харківщині.

Найголовнішою задачею, яку мав виконати прихильник "руського миру", було встановлення місцезнаходження іноземної військової техніки, насамперед, ракетних систем "HIMARS". Після цього він відмічав на картах необхідні позначки зі знаходженням українських військових для подальшої передачі російському керівництву.

 

Чоловіка затримали. Слідчі СБУ оголосили йому про підозру в державній зраді. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Теми: Харківська областьСБУпрокуратуравійна
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