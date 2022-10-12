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Охотник за HIMARS: на Харьковщине задержали сообщника врага

Валентина РоманенкоСреда, 12 октября 2022, 11:59
Охотник за HIMARS: на Харьковщине задержали сообщника врага
фото СБУ

На Харьковщине задержали жителя Чугуева, который работал на российскую агентуру и искал "HIMARS" в области.

Источник: прокуратура Харьковщины, СБУ

Детали: По данным следствия, 40-летний житель Чугуева помогал российской агентуре в проведении подрывной деятельности против Украины. За плодотворное сотрудничество ему обещали "высокую должность", когда регион будет полностью оккупирован военными страны-агрессора.

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Маскируя под обычный разговор, предатель узнавал у местных жителей и своих знакомых о расположении ВСУ на Харьковщине.

Главной задачей, которую должен был выполнить сторонник "русского мира", было установление местонахождения иностранной военной техники, прежде всего, ракетных систем "HIMARS". После этого он отмечал на картах необходимые отметки с нахождением украинских военных для дальнейшей передачи российскому руководству.

 

Мужчину задержали. Следователи СБУ объявили ему о подозрении в государственной измене. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Темы: Харьковская областьСБУпрокуратуравойна
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