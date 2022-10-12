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Ворог зранку обстріляв ринок в Авдіївці, щонайменше 7 загиблих - голова ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 12 жовтня 2022, 13:06
фото Кириленка

Щонайменше семеро людей загинули і вісім дістали поранення внаслідок ранкових ворожих обстрілів Авдіївки Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Прямаа мова: "Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених — наслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними".

 
 

Деталі: Кириленко вкотре звернувся до всіх жителів області із закликом евакуюватись.

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Теми: Донецька областьвійна
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