Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг утром обстрелял рынок в Авдеевке, по меньшей мере 7 погибших - глава ОГА

Валентина РоманенкоСреда, 12 октября 2022, 13:06
Враг утром обстрелял рынок в Авдеевке, по меньшей мере 7 погибших - глава ОГА
фото Кириленко

По меньшей мере семь человек погибли и восемь получили ранения в результате утренних вражеских обстрелов Авдеевки Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "По меньшей мере 7 погибших и 8 раненых - следствие утреннего обстрела Авдеевки. Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей.

Реклама:

У таких обстрелов нет никакой военной логики - только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом вся суть россиян. Не способные противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими".

 
 

Детали: Кириленко в очередной раз обратился ко всем жителям области с призывом эвакуироваться.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: