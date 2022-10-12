Враг утром обстрелял рынок в Авдеевке, по меньшей мере 7 погибших - глава ОГА

По меньшей мере семь человек погибли и восемь получили ранения в результате утренних вражеских обстрелов Авдеевки Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "По меньшей мере 7 погибших и 8 раненых - следствие утреннего обстрела Авдеевки. Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей.

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У таких обстрелов нет никакой военной логики - только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом вся суть россиян. Не способные противостоять украинской армии, они "воюют" с безоружными гражданскими".

Детали: Кириленко в очередной раз обратился ко всем жителям области с призывом эвакуироваться.