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Столтенберг: Посилення протиповітряної оборони України буде топ-пріоритетом НАТО

"Європейська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 13:07
Столтенберг: Посилення протиповітряної оборони України буде топ-пріоритетом НАТО
єнс столтенберг, Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу закликав держави Альянсу надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів Росії.

Про це він сказав, прибувши на міністерську зустріч держав Альянсу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і головним пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України", - сказав Столтенберг.

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"Я вітаю те, що союзники НАТО надають системи ППО. Це надзвичайно важливо. І я вітаю нещодавнє оголошення Німеччини і доставку німецької системи протиповітряної оборони в Україну. Я думаю, ми всі побачили, чому це так важливо. Жахливі атаки проти українських міст, убиті цивільні, зруйнована критична цивільна інфраструктура, серйозні атаки на енергетичну систему напередодні зими", - зазначив генсек НАТО.

Він наголосив, що Україна потребує більшої кількості різних типів систем для захисту свого неба.

"Усе це демонструє нагальну потребу більшої кількості протиповітряної оборони для України. Союзники надавали системи ППО, але потрібно більше. Потрібні різні типи систем ППО - малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет, дронів, різних систем для різних завдань", - сказав Столтенберг.

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Він додав, що Україна - велика країна з великою кількістю міст, тому потрібно посилити підтримку, щоб Україна могла захистити більше цивільних громадян.

Як повідомлялося, Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Україну також отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Теми: НАТОУкраїназброявійна
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