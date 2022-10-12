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Столтенберг: Усиление противовоздушной обороны Украины будет топ-приоритетом НАТО

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 13:07
Столтенберг: Усиление противовоздушной обороны Украины будет топ-приоритетом НАТО
йенс столтенберг, Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал государства Альянса предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных обстрелов России.

Об этом он сказал, прибыв на министерскую встречу государств Альянса в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины, и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины", - сказал Столтенберг.

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"Я приветствую то, что союзники НАТО предоставляют системы ПВО. Это чрезвычайно важно. И я приветствую недавнее объявление Германии и доставку немецкой системы противовоздушной обороны в Украину. Я думаю, мы все увидели, почему это так важно. Ужасные атаки против украинских городов, убитые гражданские, разрушенная критическая гражданская инфраструктура, серьезные атаки на энергетическую систему накануне зимы", - отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве различных типов систем для защиты своего неба.

"Все это демонстрирует насущную потребность в большем количестве средств противовоздушной обороны для Украины. Союзники предоставляли системы ПВО, но нужно больше. Нужны различные типы систем ПВО - малой дальности, большой дальности, системы ПВО против баллистических ракет, крылатых ракет, дронов, различных систем для различных задач", - сказал Столтенберг.

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Он добавил, что Украина - крупная страна с большим количеством городов, поэтому нужно усилить поддержку, чтобы Украина могла защитить больше гражданских.

Как сообщалось, Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Украина также получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Темы: НАТОУкраинаоружиевойна
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