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Столтенберг: Усиление противовоздушной обороны Украины будет топ-приоритетом НАТО

"Европейская правда"Среда, 12 октября 2022, 13:07
йенс столтенберг, Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал государства Альянса предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных обстрелов России.

Об этом он сказал, прибыв на министерскую встречу государств Альянса в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины, и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины", - сказал Столтенберг.

"Я приветствую то, что союзники НАТО предоставляют системы ПВО. Это чрезвычайно важно. И я приветствую недавнее объявление Германии и доставку немецкой системы противовоздушной обороны в Украину. Я думаю, мы все увидели, почему это так важно. Ужасные атаки против украинских городов, убитые гражданские, разрушенная критическая гражданская инфраструктура, серьезные атаки на энергетическую систему накануне зимы", - отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве различных типов систем для защиты своего неба.

"Все это демонстрирует насущную потребность в большем количестве средств противовоздушной обороны для Украины. Союзники предоставляли системы ПВО, но нужно больше. Нужны различные типы систем ПВО - малой дальности, большой дальности, системы ПВО против баллистических ракет, крылатых ракет, дронов, различных систем для различных задач", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Украина - крупная страна с большим количеством городов, поэтому нужно усилить поддержку, чтобы Украина могла защитить больше гражданских.

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Как сообщалось, Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Украина также получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Темы: НАТОУкраинаоружиевойна
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