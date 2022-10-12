Євродепутати: Є шлях, як Україні перемогти Росію

Попри скептицизм Заходу, Україна може перемогти Росію в її агресивній війні, якщо оснастити її відповідним озброєнням, вважають депутати Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель, Нікола Бер та Міхаель Галер.

Свою позицію вони висловили у публікації для видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Депутати наголосили, що вирішальним фактором практично для всіх російських наступів з квітня була артилерія.

"У нинішніх умовах війни єдиним способом протидії російській артилерії для України є її власна артилерія", - заявили євродепутати.

Вони наголосили, що Україна отримала значний арсенал артилерії натівського стандарту, проте цього недостатньо. Захід поставив Україні понад 200 важких гаубиць та кілька легших, а також близько 25 РСЗВ. Водночас за кількістю артилерії Україна до 24 лютого мала набагато більше, ніж отримала від партнерів - понад тисячу одиниць.

З іншого боку, Росія розмістила в Україні кілька тисяч артилерійських знарядь, зокрема, близько тисячі систем реактивної артилерії.

"Західна артилерія довела свою перевагу щодо точності та дальності дії над радянськими/російськими системами. Однак Україні її бракує, щоб прикрити лінію фронту завдовжки понад 1000 км", - пишуть депутати.

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Вони наголошують: хоча добре було б мати більше засобів для захисту від агресора такого масштабу, додаткові 300-400 гаубиць та пара десятків РСЗВ кардинально змінили б ситуацію. Україна все одно буде мати менше одиниць озброєння, ніж Росія, але їх буде достатньо, щоб прикрити всі ділянки лінії фронту, а дальність і точність західного озброєння компенсують різницю в чисельності.

"Так російські війська втратять свою останню перевагу. Особливо якщо Україна отримає більше засобів захисту від дронів для протидії російській розвідці. Країни НАТО, особливо найбільші з них, мають достатньо артилерії, щоб мати достатній вплив", - заявили євродепутати.

Інший поширений аргумент не постачання важкого озброєння Україні полягає в тому, що західні держави не можуть надати більше через зобов'язання щодо захисту свого населення та союзників.

Однак депутати певні: Росія не має боєздатних військ для нападу на НАТО. З кожною знищеною гаубицею чи танком Росія втрачає загальну здатність атакувати когось іще.

"До настання зими ми повинні надати більше важкого озброєння, бойових броньованих машин та значно більше високоточних боєприпасів. Це має йти пліч-о-пліч з підготовкою важкої зброї та тактичними порадами для офіцерів.

Один із способів почати ефективніше озброювати Україну - розділити тягар між усіма союзниками. Наприклад, одну конкретну ідею було озвучено і прийнято нами переважною більшістю в останній резолюції Європарламенту: якщо 13 європейських держав, які разом володіють 2000 танками "Леопард-2", дадуть Україні 10% своїх танків, у них все одно залишиться багато військового потенціалу, щоб захистити себе у разі нападу", - переконані парламентарі.

"Цієї осені українські сили можуть продовжити досягати великих успіхів. З цими успіхами, а також із достатньою кількістю артилерії та боєприпасів українські сили зможуть активізувати знищення російської логістики, складів боєприпасів та командування і управління. І це заклало б основу для наступного великого контрнаступу щодо звільнення окупованих територій", - додають євродепутати.

Напередодні стало відомо, що Україна отримала ще чотири реактивні артилерійські системи HIMARS від Сполучених Штатів та першу систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.