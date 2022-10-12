Евродепутаты: Есть путь, как Украине победить Россию

Несмотря на скептицизм Запада, Украина может победить Россию в ее агрессивной войне, если оснастить ее соответствующим вооружением, считают депутаты Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, Никола Бер и Михаэль Галер.

Свою позицию они высказали в публикации для издания Euractiv, пишет "Европейская правда".

Депутаты отметили, что решающим фактором для практически всех российских наступлений с апреля была артиллерия.

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"В нынешних условиях войны единственным способом противодействия российской артиллерии для Украины является ее собственная артиллерия", - заявили евродепутаты.

Они отметили, что Украина получила значительный арсенал артиллерии натовского стандарта, однако этого недостаточно. Запад поставил Украине более 200 тяжелых гаубиц и несколько легких, а также около 25 РСЗО. В то же время по количеству артиллерии Украина до 24 февраля имела гораздо больше, чем получила от партнеров - более тысячи единиц.

С другой стороны, Россия разместила в Украине несколько тысяч артиллерийских орудий, в частности, около тысячи систем реактивной артиллерии.

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"Западная артиллерия доказала свое превосходство в точности и дальности действия над советскими/российскими системами. Однако Украине ее не хватает, чтобы прикрыть линию фронта длиной более 1000 км", - пишут депутаты.

Они отмечают: хотя хорошо было бы иметь больше средств для защиты от агрессора такого масштаба, дополнительные 300-400 гаубиц и пара десятков РСЗО кардинально изменили бы ситуацию. Украина все равно будет иметь меньше единиц вооружения, чем Россия, но их будет достаточно, чтобы прикрыть все участки линии фронта, а дальность и точность западного вооружения компенсируют разницу в численности.

"Так российские войска потеряют свое последнее преимущество. Особенно если Украина получит больше средств защиты от дронов для противодействия российской разведке. У стран НАТО, особенно крупнейших из них, достаточно артиллерии, чтобы иметь достаточное влияние", - заявили евродепутаты.

Другой распространенный аргумент непоставки тяжелого вооружения Украине заключается в том, что западные государства не могут предоставить больше из-за обязательств по защите своего населения и союзников.

Однако депутаты уверены: у России нет боеспособных войск для нападения на НАТО. С каждой уничтоженной гаубицей или танком Россия теряет общую способность атаковать кого-то еще.

"До наступления зимы мы должны предоставить больше тяжелого вооружения, боевых бронированных машин и значительно больше высокоточных боеприпасов. Это должно идти параллельно с подготовкой тяжелого оружия и тактическими советами для офицеров.

Один из способов начать эффективнее вооружать Украину - разделить бремя между всеми союзниками. Например, одна конкретная идея была озвучена и принята нами подавляющим большинством в последней резолюции Европарламента: если 13 европейских государств, которые вместе владеют 2000 танками "Леопард-2", дадут Украине 10% своих танков, у них все равно останется много военного потенциала, чтобы защитить себя в случае нападения", - убеждены парламентарии.

"Этой осенью украинские силы могут продолжить достигать больших успехов. С этими успехами, а также с достаточным количеством артиллерии и боеприпасов украинские силы смогут активизировать уничтожение российской логистики, складов боеприпасов и командования и управления. И это заложило бы основу для следующего большого контрнаступления по освобождению оккупированных территорий", - добавляют евродепутаты.

Накануне стало известно, что Украина получила еще четыре реактивные артиллерийские системы HIMARS от Соединенных Штатов и первую систему противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.